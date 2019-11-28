Рим, , 21:56 — REGNUM Итальянская государственная авиакомпания «Алиталия» представляет собой «индустриальный труп», жизнь в котором искусственно поддерживается правительством, отметили в своей публикации в четверг, 28 ноября, обозреватели Italia Oggi.

В 1970-х годах «Алиталия» была самой эффективной авиакомпанией Европы, перелом произошел около 1990 года, с тех пор ситуация только ухудшалась, полагают авторы материала.

Как сообщалось ранее, правительство Италии рассматривает два варианта вывода «Алиталии», убытки которой составляют около 1 млн евро в день, из предбанкротного состояния. Они намеревались сформировать пул инвесторов, в том числе частных, однако до сих пор сделать этого не удалось.

Второй вариант — введение в руководство компании «комиссаров» с особыми полномочиями, «оживление» компании и последующая продажа части ее акций.