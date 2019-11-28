Калуга, , 19:19 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, на заседании Городской думы Калуги в рамках часа контроля была рассмотрена информация о реализации в Калуге национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в рамках проекта проводился ремонт 27 дорог общей протяжённостью 46,6 км. Дополнительно в текущем году был выполнен ремонт автомобильных дорог от улицы Гурьянова до д. Анненки и улицы Московской от улицы Азаровской до улицы Светлая. По результатам комиссионного обследования, проводившегося 26 ноября, автомобильные дороги по улице Резванской и от улиц Гурьянова до д. Анненки были приняты без замечаний, 11 дорог принято с замечаниями.

В Калуге рассмотрели ход реализации нацпроекта «Безопасные автодороги» Пресс-служба Городской думы Калуги

От подрядной организации ООО «СК-Бизнескапитал» в ближайшее время будет получено гарантийное письмо, согласно которому срок устранения выявленных замечаний будет назначен в 2020 году.

29 ноября планируется приёмка ещё пяти дорог. В ходе выполнения работ фактический объём ремонта превысил запланированный в связи с ветхими подземными коммуникациями и изношенным дорожным покрытием. По ряду улиц потребовалось увеличение объёмов фрезерования и выравнивающего слоя дорожного покрытия. Депутатами был высказан ряд замечаний.

«На перекрёстке улиц Плеханова и Пушкина подрядчик допустил технологические нарушения, — отметил Александр Окунев, — не были выровнены уровни асфальтового покрытия».

Андрей Смоловик обратил внимание специалистов управления городского хозяйства на участок улицы Ленина в районе дома № 22: там с нарушениями было выполнено примыкание тротуара. Депутат Андрей Голубев затронул вопрос ликвидации разрытий ГП «Калугаоблводоканал». В районе дома № 17 по переулку Малинники два крупных разрытия были засыпаны щебнем, а не заасфальтированы как ранее обещали представители водоканала. Все замечания были учтены специалистами управления городского хозяйства.

«В ходе приёмки работ были выявлены определённые нарушения, недоработки со стороны подрядчика, — отметил депутат Юрий Титков. — Часть из них будет устраняться уже весной, важно, чтобы подрядная организация качественно и в установленные сроки выполнила все свои гарантийные обязательства».