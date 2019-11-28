Калуга, , 20:44 — REGNUM Сегодня, 28 ноября, состоялось очередное заседание городской думы Калуги. Перед началом работы диплом о занесении в Книгу почёта города Калуги был вручён Вере Львовне Таировой, сообщает пресс-служба городской думы Калуги.

Бюджет Калуги — 2020 принят в первом чтении Пресс-служба Городской думы Калуги

«Вера Львовна много лет посвятила работе на благо Калуги и калужан, внесла значительный вклад в социально-экономическое развитие нашего города, — отметил глава городского самоуправления Александр Иванов. — Её заслуги были по достоинству оценены депутатским корпусом».

В первом чтении был принят бюджет города на 2020 год. Общий прогнозируемый объем доходов бюджета Калуги на 2020 год составит 12 млрд 139,6 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления — 7 млрд 143,2 млн рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы бюджета Калуги на 2020 год прогнозируются в объеме 4 млрд 996,4 млн рублей. Общий объем расходов городского бюджета на 2020 год определен в сумме 12 млрд 139,6 млн рублей. Проект бюджета Калуги полностью сбалансирован. В 2020 году дефицит (профицит) бюджета отсутствует.

Основным источником погашения долговых обязательств будет являться привлечение кредитов кредитных организаций. Кроме того, планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета. Предоставление муниципальных гарантий не планируется.

Также были внесены изменения в бюджет Калуги на 2019 год. За счёт налоговых поступлений доходная часть бюджета увеличивается на 25,4 млн рублей, также производится перераспределение средств в рамках ранее утверждённых параметров. Управлению культуры выделяется 9,6 млн рублей для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы до величины не ниже минимального размера оплаты труда. Также управлению выделяется 8,6 млн рублей на реализацию указов президента Российской Федерации. Для обеспечения выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы до величины не ниже минимального размера оплаты труда управлению образования выделяется 2,2 млн рублей. На эти же цели управлению физической культуры, спорта и молодёжной политики выделяется 6,2 млн рублей. 1 миллион 200 тысяч рублей будет направлено на увеличение уставного фонда МУП «Калугаспецавтодор». 6,6 млн рублей выделяется на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений, 957 тысяч рублей — на благоустройство территорий дошкольных учреждений. За счёт этих средств будет проведён ремонт помещений четырёх детских садов, что позволит открыть в них новые группы на 100 мест. 5 миллионов рублей будет выделено на исполнение судебных актов по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Были внесены изменения в постановление городской думы «Об утверждении размера платы за содержание жилого помещения многоквартирных домов муниципального образования «Город Калуга». Размер платы за содержание жилого помещения со всеми видами благоустройства увеличивается с 15,89 рубля за квадратный метр до 16,76 рубля за квадратный метр, что составляет 5,5% (87 копеек). Также был согласован проект постановления губернатора Калужской области «Об установлении предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Калужской области».

Знаком городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» были награждены Игорь Евгеньевич Горолевич — директор ассоциации «Калужский областной исследовательский и культурно-просветительский центр «ГАРАЛЬ» и Сергей Викторович Шмарев — начальник отдела общепромышленного надзора по Калужской области Приокского управления Ростехнадзора. Были утверждены победители городского журналистского конкурса «Городское самоуправление: история и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

Также были согласованы сделки муниципальным унитарным предприятиям, приняты решения о постановке на учёт бесхозяйного имущества, наименовании улиц и установке мемориальных досок.