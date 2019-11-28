Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 20:43 — REGNUM На Ямале приступили к решению многолетней проблемы — организации полноценного водоснабжения города Лабытнанги. Председатель Законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин сообщил в своём аккаунте в Instagram, что водопровод в муниципалитете появится к 2023 году.

Уже заложено финансирование объекта: в 2020 году будет выделено 200 млн рублей; в 2021 году — 1,06 млрд рублей, в том числе 61 млн федеральных рублей; в 2022 году — 1,08 млрд рублей из регионального бюджета, из федерального — 86,3 млн рублей.

«Проект очень затратный и технически сложный. Требуется более двух миллиардов рублей на строительство, тем не менее он был поддержан губернатором региона. Теперь органам местного самоуправления предстоит сделать очень многое и в техническом, и в организационном плане», — отметил Сергей Ямкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вариант водоснабжения Лабытнанги выбрали в июне 2019 года. Водопровод пойдёт из посёлка Харп.

Ранее рассматривалась схема четырёх источников водоснабжения: реки Обь и Ханымей, месторождение подземных вод Вырчик и трубопровод из посёлка Харп с Собского месторождения. Объект будет сооружаться в рамках национального проекта «Экология».

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