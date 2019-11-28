Берлин, , 20:32 — REGNUM Апелляция подана германской стороной на решение ограничить доступ Газпрома к газопроводу Opal, передаёт 28 ноября «Польское радио».

Напомним, Европейский суд запретил Газпрому загружать газопровод Opal на 90%. Это было сделано в рамках ограничения работы «Северного потока».

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В Opal на территории Польши поступает газ из «Северного потока». В сентябре Варшава подала иск в Европейский суд, чтобы Газпром мог загружать Opal только на 50%.

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