Калининград, , 19:47 — REGNUM В Калининградской области сдана в эксплуатацию принадлежащая компании «Россети Янтарь» (бренд АО «Янтарьэнерго») подстанция 110 кВ «Индустриальная», которая обеспечит электроэнергией самый крупный индустриальный парк в регионе — «Черняховск», а также сопутствующую ему логистическую инфраструктуру и прилегающие населенные пункты. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава ГК «Россети» Павел Ливинский.

«Россети» запитали крупнейший индустриальный парк Калининградской области ГК «Россети»

Подстанция «Индустриальная» представляет собой современный автоматизированный энергообъект, полностью управляемый дистанционно с помощью цифровых технологий. При этом на ней используется исключительно отечественное оборудование и программное обеспечение российской разработки. В частности, на подстанции установлено два силовых трансформатора производства «Тольяттинский трансформатор» по 40 МВА каждый, уникальный малогабаритный коммутационный модуль, совмещающий в себе функции выключателя, трансформаторов тока, напряжения, разъединителя и заземлителя. Это позволяет сократить площадь открытого распределительного устройства в 4 раза. Управляющие сигналы передаются по собственным защищенным каналам связи, что минимизирует риски, связанные с кибербезопасностью и возможным дистанционным вмешательством сторонних лиц в работу и управление объектом, отмечается вы сообщении ГК «Россети».

«Россети» запитали крупнейший индустриальный парк Калининградской области ГК «Россети» "Это ключевой объект электроэнергетики для индустриального парка «Черняховск». Благодаря позиции «Россетей» и Минэнерго России проводилось несколько докапитализаций, для того чтобы обеспечить мероприятия по энергобезопасности и ускоренной реконструкции объектов. Для нас это возможность строить новые заводы, улучшать инвестиционный климат, поддерживать льготные категории граждан. Мы считаем, что региону уделяется беспрецедентное внимание. Также важно, что цифровые технологии, которые впервые применялись в Калининграде, задали стандарт для всей страны», — отметил Антон Алиханов.

«Традиционно компания «Россети» обеспечила опережающее развитие электросетевой инфраструктуры для нужд строящегося крупнейшего в регионе промышленно-логистического центра и жителей прилегающих территорий. Подстанция «Индустриальная» — это важная часть программы по модернизации всей энергосистемы Калининградской области, которая сейчас является одним из лидеров по цифровой трансформации сетевой инфраструктуры и надежности электроснабжения потребителей. Действительно, многие пилотируемые именно здесь решения в последующем тиражируются в других регионах страны», — прокомментировал открытие новой подстанции глава ГК «Россети» Павел Ливинский.

«Россети» запитали крупнейший индустриальный парк Калининградской области ГК «Россети»

За последние годы в Калининградской области энергетики компании «Россети Янтарь» реконструировали все 47 действующих высоковольтных подстанций, построили еще восемь крупных цифровых энергообъектов, именно здесь были успешно опробован опыт строительства цифровых районов электрических сетей и введен в эксплуатацию уникальный цифровой центр управления сетями и малой генерацией.