«Россети» запитали крупнейший индустриальный парк Калининградской области

Калининград, 28 ноября 2019, 19:47 — REGNUM В Калининградской области сдана в эксплуатацию принадлежащая компании «Россети Янтарь» (бренд АО «Янтарьэнерго») подстанция 110 кВ «Индустриальная», которая обеспечит электроэнергией самый крупный индустриальный парк в регионе — «Черняховск», а также сопутствующую ему логистическую инфраструктуру и прилегающие населенные пункты. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Калининградской области Антон Алиханов и глава ГК «Россети» Павел Ливинский.
Подстанция «Индустриальная» представляет собой современный автоматизированный энергообъект, полностью управляемый дистанционно с помощью цифровых технологий. При этом на ней используется исключительно отечественное оборудование и программное обеспечение российской разработки. В частности, на подстанции установлено два силовых трансформатора производства «Тольяттинский трансформатор» по 40 МВА каждый, уникальный малогабаритный коммутационный модуль, совмещающий в себе функции выключателя, трансформаторов тока, напряжения, разъединителя и заземлителя. Это позволяет сократить площадь открытого распределительного устройства в 4 раза. Управляющие сигналы передаются по собственным защищенным каналам связи, что минимизирует риски, связанные с кибербезопасностью и возможным дистанционным вмешательством сторонних лиц в работу и управление объектом, отмечается вы сообщении ГК «Россети».
За последние годы в Калининградской области энергетики компании «Россети Янтарь» реконструировали все 47 действующих высоковольтных подстанций, построили еще восемь крупных цифровых энергообъектов, именно здесь были успешно опробован опыт строительства цифровых районов электрических сетей и введен в эксплуатацию уникальный цифровой центр управления сетями и малой генерацией.