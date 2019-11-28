Санкт-Петербург, , 19:45 — REGNUM Ночные тарифы ввёл «Автодор» на 7 и 8 участке автотрассы М-11, проходящих по территории Тверской, Новгородской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба «Автодора».

Как сообщила компания, пониженный тариф действует с 27 ноября с 00:00 мск до 05:59 мск на 7 и 8 участках автотрассы, от Мясного бора до Санкт-Петербурга. Указаны конкретные маршруты: с 543 по 646-ой, с 543 по 668-ой, с 543 по 684-й, с 646 по 668-ой, с 646 по 684-й и с 668 по 684-й километры. Дифференцированный тариф в ночное время действует на участках трассы М-11 от 208 до 684 км.

Уточняется, что проезд по автотрассе ночью обойдётся автомобилистам более чем в два раза дешевле, чем днём. Так проезд от 646 до 684 километра для легкового автомобиля с транспондером днем стоит 96 рублей, ночью — 40 рублей. Соответственно, без транспондера — 120 и 50 рублей. Приобрести транспондер (специальное электронное устройство для приема либо передачи сигнала) можно будет на автозаправке в офисах продаж «Автодора».

До этого ночные тарифы действовали только на участках трассы М-11 от Солнечногорска до Твери с 58 по 97 километры и с 97 по 149 километры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за час с момента открытия нового участка автотрассы М-11 по ней успели проехать более 400 автомобилистов.

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