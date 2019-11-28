Сеул, , 22:32 — REGNUM Финансовые учреждения Южной Кореи массово снижают процентные ставки по кредитам. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на исследование центрального банка.

Средний размер процентной ставки по кредитам в октябре составил 3,2%, что на 11 пунктов ниже значения сентября. При этом, стоимость ипотечных кредитов осталась без изменений. Данная тенденция обусловлена двухкратным снижением ключевой ставки Банком Кореи в 2019 году. Вместе с удешевлением кредитов, снизились и ставки по депозитам — с 1,75% годовых до 1,55%.

Низкие процентные ставки приводят к росту задолженности домохозяйств и бизнеса. За последние несколько месяцев совокупный объём задолженности вырос сразу на 3,9% до 1,33 трлн долларов. Банк Кореи уже потребовал от финансовых учреждений ужесточить выдачу кредитов в связи с опасениями относительно стабильности всей финансовой системы страны. В случае кризиса, такой объём задолженности может привести к полному краху всей экономики, опасается регулятор.