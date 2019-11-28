Челябинск, 28 ноября 2019, 18:42 — REGNUM В челябинском Октябрьском районе работники колхоза «12 Октябрь» получили долги по зарплате. Сумма задолженности составила 1,4 млн рублей, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Долг возник за два месяца — сентябрь и октябрь. .Прокуратура приняла меры к его погашению. Руководителю колхоза внесли представление, главный бухгалтер понёс дисциплинарное наказание. Кроме того, завели административное дело пртив главы колхоза по факту невыдачи зарплаты.
В итоге деньги были целиком выданы народу.