Нью-Дели, , 18:45 — REGNUM Рейтинговое агентство Moody's утверждает, что 2020 год станет тяжёлым для индийской экономики. Об этом 28 ноября сообщило индийское новостное издание «Адж так» со ссылкой на заявление вице-президента рейтингового агентства Каустубха Чаубала.

В интервью Каустубх Чаубал заявил, что экономические трудности для индийских компаний не закончатся в 2019 году. По словам эксперта, высокий уровень задолженности, продолжительное снижение темпов экономического роста, низкий прирост доходности непременно скажутся на уровнях национальных сбережения и накопления. Негативное влияние на состояние внутреннего рынка также окажет излишняя волатильность индийской рупии. Каустубх Чаубал также отметил, что наибольшие шансы улучшения экономической ситуации в Индии наблюдаются в нефинансовом секторе.

Напомним, что в настоящее время в экономике Индии наблюдается значительный экономический спад. В октябре 2019 года Всемирный банк и Международный валютный фонд указали на существенное замедление темпов прироста ВВП южноазиатского государства и понизили прогнозируемый уровень роста экономики Индии в 2019 году до 6%.