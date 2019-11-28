Москва, , 18:34 — REGNUM Ситуация, когда с граждан РФ взимают несуществующие долги с помощью судебных приказов, показала несовершенство российского законодательства в этой области, считает председатель Методической комиссии ФНП Илья Радченко. Об этом он заявил 28 ноября ИА REGNUM. В частности он отметил, что хотя процедура взыскания долга должна быть понятной и быстрой, это не отменяет необходимости обеспечить контроль за её законностью. При этом, как заметил Радченко, уже есть давно проверенная на практике и безопасная с правовой точки зрения альтернатива судебным приказам как способу взыскания долгов — исполнительная надпись нотариуса.

«С её помощью кредитор может сразу напрямую обратиться к судебным приставам, — сказал Радченко. — Решение о её совершении принимает нотариус, который тщательно проверяет предъявленные кредитором документы, на основании которых возникла задолженность, при этом законом чётко прописаны механизмы защиты всех сторон. Причём если речь идёт о договоре займа, то, чтобы получить исполнительную надпись по нему, по закону он должен быть нотариально удостоверен. В отличие от документа в простой письменной форме, договор с печатью нотариуса означает, что личности сторон, подписавших его, были установлены нотариусом, что кредитор и заёмщик понимали суть своих действий и приняли решение добровольно, что им были разъяснены все условия и последствия сделки».

При этом Радченко подчеркнул, что в договоре займа, оформленном нотариусом, будут гарантированно прописаны все важные с юридической точки зрения условия выдачи и возврата средств. А подделывать такую бумагу бессмысленно — в настоящее время сведения обо всех нотариально удостоверенных документах вносятся в Единую информационную систему нотариата.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в Госдуме уже поднимали вопрос о необходимости борьбы с мошенниками, использующими судебный приказ и фальшивые расписки. Также отметим, что ещё в марте 2016 года был принят закон №45-ФЗ, который урегулировал упрощённый порядок взыскания долгов с помощью судебного приказа. Этот документ ускоряет процедуру взыскания долгов с граждан и организаций. Позже Верховный суд объяснил, какие долги и в каком порядке можно списать со счёта или карты без судебного разбирательства и исполнительного листа.

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