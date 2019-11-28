Тбилиси, , 18:29 — REGNUM Грузия объявила международный открытый тендер на получение лицензии на добычу нефтепродуктов на блоке XIH в Сагареджийском (регион Кахети) и Гардабанском (регион Квемо-Картли) районах. Об этом 28 ноября сообщает издание «Новости-Грузия».

Согласно данным Национального агентства нефти и газа Грузии, речь идет о территории в 194,5 квадратных километров. Решение по тендеру будет принято до 2 марта 2020 года, после чего заявки будут публично опубликованы.

Ранее на данном лицензированном блоке работала израильская компания инвесторов «Эленилто», однако из-за не выполнения обязательств, договор был аннулирован.

В 2018 году в Грузии было добыто более 30 тыс тонн нефти и 16,5 млн кубометров газа.

Грузия в среднем в год потребляет порядка 1,2 миллиона тонн нефтепродуктов и порядка 2,5 миллиарда кубометров газа. Углеводороды (нефть и газ) в основном импортируются из Азербайджана, России, Румынии и Болгарии.