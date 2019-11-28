Ульяновск, , 18:19 — REGNUM Медицинские учреждения Ульяновской области переходят на цифровую технологию государственных закупок. В тестовом формате данная система реализуется в пяти учреждениях здравоохранения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Новая цифровая платформа создана за счёт интеграции двух информационных систем: АЦК-Госзаказ и РМИС (региональная медицинская информационная система), которые ранее работали по отдельности. Власти отмечают, что объединение систем позволит полностью автоматизировать процесс закупок в здравоохранении (в частности, лекарственных препаратов) и сократит сроки закупок на треть, включая подготовку технико-экономических заданий для закупки лекарственных препаратов. Также будет сведён к минимуму человеческий фактор в формировании объёмов и цен закупки, снижая вероятность возникновения ошибок.

В пилотном проекте по цифровизации в сфере закупок участвуют пять лечебных учреждений. В декабре будет опробована закупка и заключен первый контракт в онкологическом диспансере. При успешной реализации проекта данная система может быть внедрена и в другие отрасли.

Отметим, в 2020 году на раздел «Здравоохранение» в региональном бюджете предусмотрено 11,36 млрд рублей, что на 12,4% (или 1,44 млрд рублей) больше, чем в 2019 году. Значительные средства будут направлены на совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи. Более 700 млн рублей выделят на покупку лекарственных препаратов и медицинских изделий для льготных категорий граждан.