Рига, , 18:11 — REGNUM Комиссия по регулированию стоимости общественные услуг утвердила снижение тарифа оператора по доставке природного газа «Conexus Baltic Grid» («Conexus»), сообщил 28 ноября портал LSM.

О снижении тарифа на 17% проинформировал председатель Комиссии Роланд Ирклис. Эта цена была также согласована эстонским, литовским и финским регулятором. «Conexus» должен связать эти страны региона в единый газовый рынок и задача регуляторов состояла в том, чтобы определить для них единый тариф. Теперь внутри рынка и на его границе он равняется 142,77 евро за мегаватт час (MWh).

Из все четырёх государств единый тариф на своей территории пока не согласовала Литва. АО Conexus Baltic Grid принадлежит ао Augstsprieguma tīkls — 34,36%, Газпром (Россия) — 34,1%, Европейский инвестиционный фонд Marguerite Fund — 29,06%, и группе миноритарных акционеров — 2,49%. Новый тариф утверждён сроком на 33 месяца.

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