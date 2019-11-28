Курск, , 17:52 — REGNUM Курская область будет претендовать на федеральные средства для рекультивации полигонов отходов и ликвидации свалок. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации по итогам встречи губернатора Романа Старовойта с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Данные о полигоне ТКО в городе Железногорске и Рыльском районе, а также о свалках во Льгове и Курчатове уже направлены для включения в государственный реестр. Свалки в городах Щигры и Обоянь обследуются экспертами, которые должны установить объём содержащихся на свалках отходов и класс их опасности.

В 2020 году власти региона планируют разработать проектную документацию на рекультивацию этих свалок и подать заявку на выделение средств из федеральной казны в рамках федерального проекта «Чистая страна».