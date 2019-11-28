Рига, , 17:45 — REGNUM Акционерное общество Sadales tīkls сообщило, что с 1 января 2020 года тариф на электричество снизится на 5,5%, сообщает 28 ноября портал LSM.

Новый тарифный план утверждён комиссией по регулированию стоимости общественные услуг сроком на пять лет и будет действовать вплоть до 2024 года.

Снижение тарифа стало возможным благодаря внедряемой с 2017 года программе энергоэффективности. Она позволила предприятию сэкономить 26 млн евро, которые путём снижения тарифа фактически будут возвращены потребителю.

Предложение о снижении тарифа было подано АО «Sadales tīkls» в министерство экономики Латвии 10 июня этого года.

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