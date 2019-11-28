Могадишо, , 17:54 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) безвозмездно передала 12 рыболовецких судов с бортовыми дизельными двигателями властям сомалийского штата Пунтленд с целью борьбы против пиратства. Суда предназначены для местных рыболовецких кооперативов, работающих на побережье Пунтленда. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

«Суда являются еще одним вкладом в проект «Прибрежные сообщества против пиратства», щедро финансируемый Европейским союзом, который работает над развитием динамичного рыболовного сектора, используя огромный потенциал Сомали. Это делается для того, чтобы предоставить молодым людям возможности достойной занятости в рыболовстве», — заявил глава отделения борьбы с пиратством ФАО в Сомали Джон Пурвис.

Лодки будут распределены среди рыбаков в штате, чтобы увеличить их производство и доход от рыболовной деятельности.

«Государство Пунтленд стремится к тому, чтобы эти суда способствовали получению доходов и возможностей для молодежи Пунтленда. Мы благодарны ФАО и Европейскому союзу за их давнюю и постоянную поддержку в развитии нашего рыболовного сектора», — отметил министр рыбного хозяйства и морских ресурсов Пунтленда Абдикани Гелле Мохамед.

Несмотря на самую длинную береговую линию Африки, рыбный сектор Сомали по-прежнему обладает огромным нетронутым потенциалом для развития. По оценкам, в настоящее время на него приходится только 1% ВВП Сомали. ФАО считает, что развитие сектора рыболовства имеет решающее значение не только для прекращения незаконной деятельности в море, но и для улучшения продовольственной безопасности Сомали.