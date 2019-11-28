Тула, , 17:28 — REGNUM Более 200 сотрудников Алексинского опытного механического завода (АОМЗ) в Тульской области попадут под сокращение с февраля 2020 года. Всего на предприятии в настоящее время числится 900 сотрудников.

«Планируется освободить от рабочих обязанностей более 200 человек с февраля следующего года. Связано это с сокращением государственного оборонного заказа предприятия. На данный момент задолженностей по зарплате перед работниками нет», — цитируют «Тульские новости» представителя руководства предприятия.

Алексинский опытный механический завод специализируется на производстве нестандартного технологического оборудования — запорной арматуры для водоканалов, оборудования для строительной индустрии и прочего.