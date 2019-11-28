Рига, , 17:23 — REGNUM Латвия и Прибалтика в целом могут лишиться огромного для них инфраструктурного проекта Rail Baltica ценой 6 млрд евро, сообщает 28 ноября портал NRA.

Rail Baltica — проект железной дороги с европейской колеёй, которая должна связать страны Прибалтики: Таллин, Вильнюс, Каунас и Ригу через Варшаву со странами Западной Европы, а через паромное сообщение с Северной. Европейская комиссия и исполнительное агентство INEA, непосредственно финансирующее проект, поставили перед руководством Rail Baltic ультиматум навести порядок в системе менеджмента проекта. Напомним, что несколько дней назад сотрудники Rail Baltic обратились с просьбой адресованной премьер-министру Кариньшу навести порядок в управлении проектом.

Если заинтересованным сторонам не удастся прийти к согласию, финансирование проекта будет отложено на неопределённый срок, говорится в письме INEA.

Заморозка этого проекта несомненно потребует от правительства Латвии пересмотреть и прогнозы по росту ВВП. Конфликты между Польшей, Литвой и Латвией сопровождают Rail Baltic постоянно. Этот конфликт не помешает эстонцам перешить свою железнодорожную колею и соединить свою транспортную инфраструктуру с Финляндией. Если Латвия и Литва не смогут договориться, именно они окажутся в самом большом проигрыше. Встреча премьеров Латвии и Литвы в этой связи назначена на 6 декабря.

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