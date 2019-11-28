Аддис-Абеба, , 17:49 — REGNUM Танзанийская финансовая группа Exim Bank намерена начать осуществлять свою банковскую деятельность в Эфиопии с декабря 2019 года. Exim Bank станет первым танзанийским финансовым институтом, который начнет свою деятельность на эфиопском рынке, укрепившись во второй по численности населения стране Африки и расширив свою сеть до пяти стран. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

Согласно заявлению, опубликованному банком в Дар-эс-Саламе, банк получил лицензию на открытие представительства Exim Bank в Эфиопии через свою дочернюю компанию в Джибути и планирует вскоре начать работу.

«Наше коммерческое представительство, как ожидается, будет полностью введено в эксплуатацию в декабре 2019 года в здании Zouleka LKG в Аддис-Абебе», — заявил главный исполнительный директор банка Джаффари Матунду. Он подчеркнул, что охват банковскими услугами новой страны является частью стратегических планов расширения группы банка в соответствии с ее стремлением стать панафриканским финансовым институтом.

Директор отметил, что открытие представительства будет содействовать стратегическим инициативам по расширению сотрудничества с африканскими странами и предоставит банку ценную платформу для продвижения своих индивидуальных услуг зарубежным предприятиям.

В настоящее время банк работает на четырех рынках Восточной Африки: Танзания, Союз Коморских Островов, Джибути и Уганды. Exim Bank является местным частным коммерческим банком. Его деятельность началась в августе 1997 года после либерализации банковского и финансового сектора в Танзании.