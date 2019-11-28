Аддис-Абеба, , 17:48 — REGNUM Министерство финансов Эфиопии объявило, что первые шесть национальных сахарных производств будут приватизированы в первом квартале 2020 года. Государственный министр финансов Эйоб Текалин заявил журналистам, что в стране проводится техническая оценка, проверка предприятий и оценка социального воздействия для всех имеющихся в стране тринадцати сахарных проектов, из которых 6 будут приватизированы в указанный период. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По словам министра, ожидается, что процесс оценки проектов будет завершен к концу декабря 2019 года. Эйоба отметил, что наиболее полезная информация была получена от потенциальных покупателей, чтобы начать первый этап приватизации. «Мы объявим открытый, прозрачный и конкурентный процесс подачи заявок на эти сахарные проекты, поскольку правительство поощряет участие частного сектора и приток частного капитала в экономику», — пояснил государственный министр.

Министр признал, что усилия государства по расширению производства сахарных заводов не принесли ожидаемых результатов, кроме накопленного долгового бремени, несмотря на огромные инвестиции. Приватизация этого подсектора поможет использовать потенциал страны по производству сахара, отметил Эйоб, добавив, что передача средств производства «увеличит производство на фабриках для удовлетворения растущих потребностей эфиопов, а также экспорт сахара на региональные и международные рынки».