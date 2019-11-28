Москва, , 17:17 — REGNUM Государству и регионам следует принимать более волевые решения в вопросе запуска торговли древесиной на бирже. Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («Единая Россия») в ходе выступления на Форуме «Биржевой товарный рынок 2019», передаёт корреспондент ИА REGNUM 28 ноября.

«Опыт биржевой торговли на сегодняшний день показывает, что те регионы, которые ввели в обязательном порядке продажу древесины, заготовленной государственными органами, через биржу, они получают реальные результаты. Но пока не все регионы готовы на это пойти. Не все регионы этого хотят», — заявил Николаев.

По его словам, сегодня для начала торговли древесиной на бирже лесным хозяйствам необязательно ждать вступления в силу новых норм Лесного кодекса, так как решение об этом уже принято, и оно законное.

«Нам необходимо принимать волевые решения», — считает Николаев.