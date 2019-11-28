Аддис-Абеба, , 17:47 — REGNUM Правительство Эфиопии в партнерстве с институтами Европейского союза, правительствами Дании и Нидерландов официально запустило программу создания кластеров коммерциализации сельского хозяйства. Программа, которая будет реализована при финансировании стран ЕС в размере около 100 миллионов евро, поможет наладить эффективное агропроизводство 5 миллионам мелких фермеров Эфиопии. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

В своем выступлении, приуроченном к запуску проекта, президент Эфиопии Сахлеуорк Зеуде подчеркнула важность сельскохозяйственного сектора для развития страны и призвала к дальнейшим работам по улучшению аграрной отрасли. Она также призвала к более активному участию женщин в этом секторе.

Агентство по трансформации сельского хозяйства Эфиопии провело последние два года, тестируя и наращивая кластерный подход на сельскохозяйственных угодьях по всей стране. В настоящее время в Эфиопии насчитывается 1,3 миллиона фермеров, организованных в 30 000 кластеров, подобных по своему устройству кооперативным коммунам.

Кластер коммерциализации сельского хозяйства в значительной степени финансируется ЕС и его государствами-членами, при этом крупные взносы поступают из Дании (47 миллионов евро) и Нидерландов (42,5 миллиона евро).

«Сельскохозяйственные преобразования должны принести пользу обществу в целом, и важно, чтобы проект уделял особое внимание включению молодежи и женщин в действие преобразований. Решения, обоснованные изменением климата, в области трансформации сельского хозяйства также являются для нас ключевым приоритетом», — сказала посол Дании в Эфиопии Карин Поулсен.