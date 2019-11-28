Киев, , 17:07 — REGNUM Народные депутаты от фракции Петра Порошенко «Европейская солидарность» передали в Службу безопасности заявление о совершении министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем уголовного правонарушения.

Об этом сообщает пресс-служба политической силы сегодня, 28 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Уголовное правонарушение, уточняют в партии Порошенко, связано с прямыми закупками газа в России. По мнению политической силы, это государственная измена.

В пресс-службе уточнили, что заявление в СБУ подавали народные депутаты от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и Ахтем Чийгоз. Подчеркивается, что следователь спецслужбы принял заявление.

Напомним, что 26 ноября министр энергетики Алексей Оржель заявил, что «потенциально возможно, что у Украины будут прямые поставки со скидкой с востока».

На следующий день премьер-министр Алексей Гончарук уточнил, что отдельных переговоров о прямых закупках Украиной газа в России не существует в принципе. Также он дал понять, что прямые закупки газа у России конкретными предприятиями будут расцениваться как «сдача национальных интересов» .