Калуга, , 17:06 — REGNUM На этой неделе в Калужской области завершился первый этап создания экотехнопарка «Калуга», призванного хотя бы частично решить давно актуальный для России мусорный вопрос. Известный экономист профессор Никита Кричевский поделился своими впечатлениями от посещения этого объекта со слушателями радиостанции «Комсомольская правда».

По данным инвестора «Калуги» — компании «ПрофЗемРесурс» — в настоящее время экотехнопарк полностью готов к работе. В нем имеются все технические возможности для приема бытового мусора на сортировку и обработку, получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов первого этапа строительства. Сейчас компания активно обучает персонал, а ввод экотехнопарка в эксплуатацию назначен на первый квартал 2020 года.

«В России появился первый в полном смысле слова цивилизованный объект по переработке твердых коммунальных отходов. Там будет осуществляться раздельная переработка поступающего мусора, общий объем — порядка 1,8 млн тонн в год… Что-то будет идти в новую переработку, повторное изготовление новой продукции, что-то будет прессоваться, складироваться и захораниваться», — рассказал Кричевский, недавно посетивший «Калугу».

"Все номера автомобилей уже забиты в московский компьютер. Какой-то случайный грузовик, мусоровоз туда заехать не может в принципе, это регулируется из Москвы, — вспоминает известный экономист. — Но больше всего они меня убили прудом! Там карпы! То есть на территории завода карпы водятся. Это не только мегадоходный бизнес, это первый опыт цивилизованной переработки мусора в России в целом. Я считаю, что туда надо организовывать экскурсии для тех, кто работает в российском экологическом операторе и не знает, как подступить пока к этому делу».

Кричевский также отметил технологию утилизации отходов, не подлежащих вторичной переработке. Их планируется размещать на особых площадках — картах, предварительно уплотнив и изолировав от окружающей среды. Каток, которым будут укатывать отходы, весит 45 тонн и был специально доставлен из Германии. Для сравнения — обычный асфальтоукладочный каток весит всего восемь тонн. После укатки немецким катком в отходах практически не останется воздушной прослойки, а значит, ни пахнуть, ни гореть они уже не смогут.

«Очень интересный момент — внешнее окружение поначалу было очень против этой истории. Но когда местные жители ознакомились с тем, что будет сделано, они сначала нейтрально стали к этому относиться, а потом и позитивно, — продолжил Никита Кричевский. — А когда им сказали, что 100 человек берут на работу сразу, а зарплата будет порядка 40−50 тысяч рублей, народ просто поверил в то, что это не так уж плохо. При этом бесплатное питание и для тех, кто живет далеко, — возможность остаться в общежитии».

Остается добавить, что в экотехнопарке «Калуга» будут работать сразу два сортировочных комплекса мощностью по 500 тысяч тонн в год каждый. Они смогут извлекать из коммунальных отходов перерабатываемые компоненты — пластик, стекло, металл и электронный лом. А резиденты экотехнопарка — предприятия малого и среднего бизнеса — превратят это вторсырье в новые, востребованные на российском рынке товары.