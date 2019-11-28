Калуга, 28 ноября 2019, 17:06 — REGNUM На этой неделе в Калужской области завершился первый этап создания экотехнопарка «Калуга», призванного хотя бы частично решить давно актуальный для России мусорный вопрос. Известный экономист профессор Никита Кричевский поделился своими впечатлениями от посещения этого объекта со слушателями радиостанции «Комсомольская правда».
По данным инвестора «Калуги» — компании «ПрофЗемРесурс» — в настоящее время экотехнопарк полностью готов к работе. В нем имеются все технические возможности для приема бытового мусора на сортировку и обработку, получено разрешение на ввод в эксплуатацию объектов первого этапа строительства. Сейчас компания активно обучает персонал, а ввод экотехнопарка в эксплуатацию назначен на первый квартал 2020 года.
Кричевский также отметил технологию утилизации отходов, не подлежащих вторичной переработке. Их планируется размещать на особых площадках — картах, предварительно уплотнив и изолировав от окружающей среды. Каток, которым будут укатывать отходы, весит 45 тонн и был специально доставлен из Германии. Для сравнения — обычный асфальтоукладочный каток весит всего восемь тонн. После укатки немецким катком в отходах практически не останется воздушной прослойки, а значит, ни пахнуть, ни гореть они уже не смогут.
Остается добавить, что в экотехнопарке «Калуга» будут работать сразу два сортировочных комплекса мощностью по 500 тысяч тонн в год каждый. Они смогут извлекать из коммунальных отходов перерабатываемые компоненты — пластик, стекло, металл и электронный лом. А резиденты экотехнопарка — предприятия малого и среднего бизнеса — превратят это вторсырье в новые, востребованные на российском рынке товары.