Чебоксары, , 16:52 — REGNUM Страховое возмещение в связи с крахом «Чувашкредитпромбанка» за десять дней получили около 4,8 тыс. вкладчиков, что составляет 45% от общего числа. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных связей государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

Выплаты страхового возмещения проводятся с 18 ноября. По данным АСВ на 28 ноября, банком-агентом выплачено 1,56 млрд рублей, что составляет 57% от страховой ответственности по данному банку. В том числе 196,5 млн рублей выплачено юридическим лицам, или 63% от страховой ответственности по малым предприятиям.

В целом страховое возмещение получили около 4,8 тыс. вкладчиков, включая 0,6 тыс. малых предприятий. По предварительной оценке АСВ, это около 45% вкладчиков из числа тех, которые могли обратиться за выплатами.

Как сообщало ИА REGNUM, У АКБ ПАО «Чувашкредитпромбанк» лицензия была отозвана Центральным банком РФ 7 ноября 2019 года. Выплаты страхового возмещения начались 18 ноября в Чувашии, Марий Эл, Москве и Санкт-Петербурге. Министр финансов Чувашии Светлана Енилина 28 ноября заявила, что в республике сумма страхового возмещения (1,4 млн рублей) превышает у 412 вкладчиков, в том числе у 337 физлиц.

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