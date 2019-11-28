Санкт-Петербург, , 16:53 — REGNUM Микрофинансовым организациям следует постепенно переходить на работу онлайн. Об этом 28 ноября заявил директор департамента микрофинансового рынка Центробанка Илья Кочетков в ходе Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности в Санкт-Петербурге.

По его словам, регулятор нередко получает обращения и инициативы, которые направлены на то, чтобы закрыть все офлайн-офисы микрокредитных и микрофинансовых организаций. Однако ЦБ не согласен с такими предложениями.

«Банк России давал отрицательные заключения на подобный законопроект, но тем не менее мы видим, что такая политическая воля есть, она поддерживается, мы ей противостоим», — отметил Кочетков.

По его словам, такие решения следует принимать обдуманно и постепенно. При этом, отметил Кочетков, МФО необходимо двигаться в сторону работы онлайн.

«На данный момент 58 микрофинансовых организаций выдают через онлайн-канал больший объем PDL (займы до зарплаты), чем 557 МФО, которые работают только через офлайн-выдачи. Фактически, когда мы говорим про ограничения, которые мы вводим в отношении PDL, мы говорим, что пора принимать взрослые решения. Пора задуматься и об интересах наших граждан…, оцифровываться, уходить в онлайн, закрывать то количество офисов, которое у нас есть по всей стране», — цитирует РБК Кочеткова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдуме неоднократно предлагали запретить микрокредитование. Кроме того, предлагались меры по существенному ограничению процентной ставки.