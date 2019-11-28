Тверь, , 16:39 — REGNUM 555 километров дорог регионального и местного значения отремонтировано в Тверской области в 2019 году, это в полтора раза больше, чем годом ранее. Такие цифры на заседании правительства области 28 ноября привёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регправительства. Темой заседания стала реализация Программы дорожных работ в 2019-м году и задачи дорожной отрасли на 2020−2022 годы.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В Тверской области приведение в нормативное состояние опорной дорожной сети является основной задачей в части развития инфраструктуры. В 2019 году началась реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который открыл новые возможности для нашего региона. В текущем году плановый объём ремонта дорог регионального и местного значения увеличился в 1,5 раза по сравнению с 2018-м. Отремонтировано более 555 км дорог», — сказал глава Тверской области.

Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было приведено в порядок четыре участка дорог регионального значения Торжок — Осташков, Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна, Осташков — Селижарово — Ржев, Красномайский — Фирово, а также 27 объектов в Твери.

Объём дорожного фонда региона на 2019 год превысил 10,9 млрд рублей, в том числе 2,8 млрд рублей было передано муниципалитетам. Впервые муниципальные образования получили субсидии на обеспечение безопасности дорожного движения — было установлено 319 светофоров, более 2160 дорожных знаков, 9,6 тыс. погонных метра пешеходных ограждений, 2,2 тыс. погонных метра барьерных ограждений, 6,7 тыс. погонных метров линий освещения. Оборудовано 243 искусственных неровности, 1,9 тыс. погонных метра разметки.

На 2020 год поставлены задачи расширить меры обеспечения безопасности дорожного движения и увеличить объёмы капитального ремонта дорог при тщательном контроле его качества.

Задачи на ближайшие три года — расширение мер по обеспечению безопасности дорожного движения, увеличение объёмов капитального ремонта, тщательный контроль качества дорожных работ в соответствии с региональными стандартами.

Всего в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тверской области до 2024 года планируется отремонтировать более 1200 км региональных дорог, свыше 260 км в Твери. Из федерального бюджета на эти цели поступит около 18 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 ноября, Игорь Руденя принял участие в открытии новой скоростной федеральной трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург — «Нева».