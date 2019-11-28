Москва, , 16:22 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 18 по 25 ноября не изменилась и сохранилась на уровне 44,67 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Тем временем дизельное топливо продолжает дорожало ещё на 21 копейку и средняя цена на него увеличилась до 47,36 рубля за литр.

Напомним, на предыдущей неделе дизельное топливо подорожало на 19 копеек, до этого средняя цена на него росла на 14 и на 37 копеек за неделю.

По состоянию на 25 ноября, согласно данным Росстата, средняя цена на литр бензина марки АИ-92 составляла 42,24 рубля, марки АИ-95 — 45,76 рубля, марки АИ-98 — 51,71 рубля.