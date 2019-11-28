Киев, , 16:20 — REGNUM На Украине сегодня, 28 ноября, зафиксирована очередная рекордно низкая цена на электрическую энергию.

Как сообщают украинские СМИ со ссылкой на оператора рынка, на рынке «на сутки вперед» цена на электрическую энергию составила 898,4 гривны за мегаватт-час.

Предыдущий рекорд низкой цены на электричество на Украине был зафиксирован 14 ноября — 919,8 гривны за мегаватт-час.

Власти страны пока не комментировали информацию о рекордно низком уровне цен.

ИА REGNUM напоминает, что ранее украинские эксперты заявляли, что ничего хорошего в низких ценах нет, поскольку импортеры российской электроэнергии демпингуют на украинском рынке, и это убивает именно украинскую энергетику.