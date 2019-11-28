Ставрополь, , 16:36 — REGNUM Рассмотрение проекта закона о бюджете Ставрополья на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов стало основным вопросом повестки заседания краевой думы, состоявшегося сегодня, 28 ноября. По итогам обсуждения главный финансовый документ региона был принят большинством голосов депутатов сразу в двух чтениях, сообщили ИА REGNUM 28 ноября в пресс-службе губернатора края.

По итогам парламентского рассмотрения утверждены доходы казны Ставрополья на 2020 год в размере почти 123 млрд рублей. Больше половины из этой суммы составят налоговые и неналоговые доходы — 67,7 млрд рублей.

Расходы бюджета составят 123,8 млрд рублей. Как отметила в своем выступлении заместитель председателя правительства края — министр финансов Лариса Калинченко, бюджет сохранит свою социальную направленность — 67% его объема адресовано социальной сфере.

На реализацию в крае национальных проектов и сформированных на их основе региональных проектов и программ в будущем году будет направлено 17 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ставрополья утвердило проект закона о бюджете края на 2020 год и плановый период 23 октября, после чего направило его на парламентское рассмотрение. Тогда основные параметры документа несколько отличались, в частности, доходы составляли 119,3 млрд рублей.

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