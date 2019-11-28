Москва, , 16:12 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 22 ноября составили $542,7 млрд, увеличившись за неделю на $2,6 млрд, или на 0,5%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Как отмечается в комментарии регулятора, рост показателя произошёл «преимущественно вследствие положительной переоценки и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила».

Напомним, согласно данным ЦБ, по состоянию на начало ноября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $422,31 млрд, специальные права заимствования — $6,7 млрд, резервная позиция в МВФ — $4 млрд, монетарное золото — $107,9 млрд.