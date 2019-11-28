Ташкент, , 16:09 — REGNUM Узбекистан занял 103-ю строчку в рейтинге процветающих стран, составленном международной организацией Legatum Prosperity и опубликованном на официальном сайте института Legatum.

В рейтинге учтены множество показателей, которые объединены в девять групп. Авторы рейтинга считают, что этот индекс отражает благосостояние общества той или иной страны.

В объединенные группы входит рейтинг по уровню предпринимательства, экономики, управления, образования, здравоохранения, безопасности, личной свободы, социального капитала и окружающей среды.

Первые три места рейтинга занимают Дания, Норвегия и Швейцария. Среди постсоветских республик лучшие позиции у Эстонии — 21-е место, далее следуют Литва — 33-е место, Латвия — 35-е, Грузия — 53-е, Армения — 61-е, Казахстан — 68-е, Россия — 74-е, Молдавия — 81-е, Киргизия — 88-е, Азербайджан — 92-е, Украина — 95-е, Туркмения — 108-е, Таджикистан — 114-е.

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