Владикавказ, , 16:01 — REGNUM Счетная палата РФ выявила нарушения при отборе и реализации инвестиционных проектов в Северной Осетии. За два года — в 2017—2018 гг. — в республике было реализовано лишь два из пяти заявленных инвестпроектов, говорится в отчете аудиторов СП, опубликованном 27 ноября.

На поддержку проектов из федерального бюджета было направлено 420,1 млн рублей. Однако власти региона допустили нарушения при отборе инвестпроектов. Так, в регионе не установлены специальным нормативным актом правила их отбора, не проводился и конкурсный отбор претендентов на господдержку в целях последующего направления заявок в Министерство по делам Северного Кавказа. Не было проведено анализа эффективности использования бюджетных средств. В итоге вместо более 280 рабочих мест, которые должны были создать инвесторы, по факту создано лишь 73.

Все выявленные факты, как считают в Счетной палате, свидетельствуют об отсутствии объективности и прозрачности при проведении отбора инвестпроектов, а также о возможной коррупционной составляющей.

По результатам проверки СП РФ направила представление министру экономического развития Северной Осетии Казбеку Томаеву.