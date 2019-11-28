Ярославль, , 16:00 — REGNUM С 1 января в Ярославле увеличится родительская плата за детский сад. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад в Ярославле City-yaroslavl.ru

Подорожание составит 5−6 рублей в день. Для детей в группах с наиболее распространенным 8−10-часовым пребыванием плата составит 125 рублей в день вместо 120 сейчас. 10,5-часовое пребывание будет стоить 132 рубля в день (сейчас — 127). 12-часовое и суточное пребывание обойдется в 156 и 166 рублей соответственно.

Предыдущее повышение платы состоялось 1 ноября 2018 года. Тогда рост составил 5−7 рублей.

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