Севастополь, 28 ноября 2019, 16:04 — REGNUM В Севастополе машинист башенного крана объявил голодовку и отказался спускаться с высоты, пока работодатель не выплатит почти полугодовой долг по зарплате. Об этом 28 ноября сообщили в дежурной части «скорой помощи».
По словам строителя, ему негде жить, нечего есть и нет денег, чтобы вернуться домой, — работодатель перестал платить деньги и оплачивать жильё.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее рабочие крымского химзавода «Титан» заявили, что с 2014 года им не выплачивают компенсацию за сверхурочную работу, а правоохранительные органы и инспекция по труду не принимают необходимых мер для защиты их трудовых прав.
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