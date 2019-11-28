Севастополь, , 16:04 — REGNUM В Севастополе машинист башенного крана объявил голодовку и отказался спускаться с высоты, пока работодатель не выплатит почти полугодовой долг по зарплате. Об этом 28 ноября сообщили в дежурной части «скорой помощи».

«Он позвонил в диспетчерскую службу «скорой помощи» и сообщил, что ему не платят зарплату с августа 2019 года, поэтому он останется на 40-метровой высоте и объявляет голодовку. С мужчиной связались правоохранители, к крану прибыл наряд полиции. Только под вечер его удалось уговорить спуститься», — отметили в дежурной части.

По словам строителя, ему негде жить, нечего есть и нет денег, чтобы вернуться домой, — работодатель перестал платить деньги и оплачивать жильё.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее рабочие крымского химзавода «Титан» заявили, что с 2014 года им не выплачивают компенсацию за сверхурочную работу, а правоохранительные органы и инспекция по труду не принимают необходимых мер для защиты их трудовых прав.

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