Краснодар, , 15:54 — REGNUM Программа по обновлению парка сельскохозяйственной техники начнёт действовать в Краснодарском крае с 2020 года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации края 28 ноября. Программа предполагает предоставление скидки в 10% при закупке сельскохозяйственной техники у производителей, работающих в Краснодарском крае. Скидка будет компенсироваться из бюджета края.

«По просьбам аграриев мы запускаем собственную краевую программу по обновлению сельхозтехники. На эти цели уже заложено 80 млн рублей. Это важный шаг для развития всей отрасли», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

Региональная программа обновления сельхозтехники разработана по аналогии с федеральной, благодаря которой за 10 месяцев 2019 года аграрии Краснодарского края обновили технику на общую сумму свыше 3,06 млрд рублей.