Москва, , 15:52 — REGNUM Глобально ситуация на отечественном валютном рынке не изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«В центре внимания торговый конфликт между США и Китаем, а соответственно неопределенность, связанная с дальнейшей судьбой сделки, сдерживает волатильность на рынке. Если говорить про сегодняшний день, то рубль с утра 28 ноября снижается на фоне падения нефтяных котировок.

Цены на нефть продолжили падение прошлой сессии после того, как официальные данные по запасам нефти от минэнерго показали рост запасов нефти и бензина в США вопреки прогнозам, поскольку производство достигло рекордного уровня.

Плюс оптимизма не привносит тот факт, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект в поддержку протестующих в Гонконге, спровоцировав очередную угрозу ответных мер со стороны КНР и опасения по поводу подписания промежуточной торговой сделки.

Нисходящий тренд по валютной паре доллар/рубль актуален, а цель 63,17 — в приоритете. Этот сценарий будет актуален, пока котировки не превысят отметку 64,47 руб./доллар», — считает эксперт.

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