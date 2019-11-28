Ташкент, , 15:46 — REGNUM Правительство Узбекистана намерено поддержать местных производителей сельскохозяйственной техники за счет выделения субсидий, сообщает 28 ноября издание «Новости Узбекистана».

Отмечается, что покупателю будет выделяться 15% стоимости новой сельскохозяйственной техники, выпущенной местными производителями с уровнем локализации не менее 20%.

Кроме того, производители сельскохозяйственной техники могут рассчитывать на 80-процентную компенсацию расходов за транспортировку комбайнов для оказания услуг за рубежом.

Отметим, по итогам 2018 года из Узбекистана экспортировано 1,4 тыс. единиц техники на сумму $10,6 млн, а импортировано — на $90 млн. Средний уровень механизации в хлопководстве и зерноводстве составляет 88%, в животноводстве — 48%, овощеводстве — 42%.

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