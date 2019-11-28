Ульяновск, , 15:39 — REGNUM В Ульяновской области в 2020 году выделяется 2,8 млрд рублей на улучшение жилищных условий различных условий категорий населения. В том числе более половины будет направлено на жильё для детей-сирот, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Согласно региональному бюджету-2020, на развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области выделено порядка 2,8 млрд рублей. Средства будут направлены на улучшение жилищных условий жителей — в частности, переселение из аварийного фонда, обеспечение жильем детей-сирот, поддержку молодых семей, а также строительство социально значимых объектов.

Из этой суммой 1,5 млрд рублей заложены на обеспечение жильём детей-сирот, из них 220 человека отметят новоселье в следующем году. Средства предусмотрены в рамках государственной программы «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской области на 2014−2021 годы».

По итогам 10 месяцев 2019 года в регионе квартиры получили 64 человека, до конца года жильём планируется обеспечить еще 86 — таким образом, в 2020 году по сравнению с 2019 году на 47% вырастет число детей-сирот, которые будут обеспечены бесплатным жильём.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало 2019 года в Ульяновской области проживали 4223 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Это составляет 1,86% от общей численности детей в области (22 6219 человек). Из них в семьях воспитываются 3737 человек. При этом в регионе число впервые выявленных и учтенных детей-сирот в 2018 году выросло на 3,8% и достигло 428.

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