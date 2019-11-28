Москва, , 15:35 — REGNUM Столичная казна ежегодно пополняется суммой около 120 млрд рублей в год благодаря туристической сфере. Об этом в интервью РИА Новости заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сегодня туристическая отрасль — это не игрушка, это большая отрасль, в которой работает огромное количество малого и среднего бизнеса, гостиничного, ресторанного и чисто туристического бизнеса — это часть экономики и приличные доходы», — сказал Собянин.

По его словам, состоявшийся в 2018 году Чемпионат мира по футболу стал хорошим стимулом для развития туристической сферы в городе. Мэр Москвы рассказал, что получаемые из сферы туризма 120 млрд в год по своим размерам сопоставимы с тратами на реновацию.

При этом Собянин подчеркнул, что город не делает чего-то специального только для туристов — напротив, все усилия московских властей направлены на улучшение условий жизни горожан.