Уфа, , 15:35 — REGNUM Около двух тысяч компьютеров получили медицинские организации Башкирии в рамках реализации национального проекта «Здравоохранения». Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба республиканского министерства здравоохранения.

По сообщению пресс-службы ведомства, 61 медицинское учреждение республики получило 1 920 компьютеров, которые будут использоваться врачами. До конца 2019 года еще 61 медучреждение получит 1733 компьютеров.

Отмечается, что все компьютеры будут подключены к государственной информационной системе «Республиканская медицинская информационно-аналитическая система РБ».