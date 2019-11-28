Калуга, , 15:38 — REGNUM В Калужской области 70 застройщиков реализуют 123 проекта жилищного строительства, заключено 4698 договоров долевого участия. Общая площадь застройки — более миллиона квадратных метров. В рамках проектного финансирования в области с застройщиками работают три банка, сообщает 28 ноября корреспондент ИА REGNUM по информации министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егора Виркова.

Говоря о переходе областной строительной сферы на проектное финансирование с использованием эскроу-счетов, глава ведомства отметил, что несмотря на изменения, область успешно реализует планы, которые поставлены перед отраслью.

«Задачи, стоящие перед нами, решаемы. Встречи представителей компаний — застройщиков и банков проходят регулярно, обсуждаются все вопросы, оказывается необходимое содействие», — подчеркнул Егор Вирков.

Одновременно в рамках действующего законодательства, по старому механизму финансирования в регионе смогут работать застройщики, дома которых построены не менее чем на 30%, а число заключённых договоров долевого участия — не менее 10% от общего числа квартир.

Напомним, внедряемый механизм перехода строительной отрасли России на проектное финансирование предполагает перечисление гражданами средств на эскроу счета в банки, которые будут как выдавать кредит застройщику, так и хранить деньги граждан. Внесённые деньги застройщик сможет получить лишь тогда, когда дом будет введен в эксплуатацию.

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