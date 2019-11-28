Улан-Удэ, , 15:29 — REGNUM В правительстве России подвели итоги работы губернаторов и региональных органов исполнительной власти. Как написал на своей странице в «Фейсбук» сенатор от Бурятии Вячеслав Наговицын, республика вошла в число пятидесяти субъектов победителей.

«По результатам рейтинга Бурятии выделено 503 млн руб. в качестве поощрения. Деньги не носят целевого характера и могут быть использованы на приоритетные задачи республики», — отметил политик.

По его словам, всего на эти цели выделено полсотни млрд рублей, из которых сегодня, 28 ноября были распределены 45 млрд. Оставшиеся пять млрд будут розданы до конца года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральные власти обещали выделить 100 млрд рублей десяти наиболее отстающим российским регионам в качестве меры поддержки. По словам вице-премьера российского правительства Виталия Мутко, деньги регионы получат в течение пяти лет.

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