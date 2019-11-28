Ростов-на-Дону, , 15:25 — REGNUM Возродить речные пассажирские перевозки в Ростовской области мешает отсутствие инфраструктуры. Министерство транспорта региона планирует в 2020 году провести ревизию оставшихся причалов.

В настоящее время региональные власти ждут от администраций семи муниципалитетов предложений по маршрутам речных пассажирских перевозок, их периодичности и вместимости судов.

«В среднем было предложено обеспечить перевозку пассажиров судами вместимостью от 30 до 60 человек с периодичностью обслуживания от нескольких дней в неделю до ежедневного обслуживания. Для возобновления перевозок необходимо приобретение флота, проектирование и строительство причальной инфраструктуры. В настоящее время министерством транспорта Ростовской области ведётся поиск инвесторов», — цитирует donnews.ru главу ростовского минтранса Андрея Иванова.

ИА REGNUM напоминает, что жители Ростовской области регулярно обращаются к властям с просьбой возобновить работу водного пассажирского транспорта. Особенно этот вопрос был актуален в преддверии чемпионата мира по футболу, который прошёл в России в 2018 году. По мнению населения, такая мера позволила бы разгрузить дороги от автомобильного транспорта.

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