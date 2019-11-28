Киев, , 15:19 — REGNUM В министерстве инфраструктуры Украины были бы очень рады, чтобы в ведомстве нашелся чиновник, имеющий какое-то отношение к железнодорожным локомотивам.

Об этом на брифинге сегодня, 28 ноября, заявил глава министерства Владислав Криклий, передает корреспондент ИА REGNUM.

Министр напомнил, что последний раз, когда Украина закупала локомотивы, это контракт с General Electric.

«В «Укрзализныце» вообще ужасная ситуация. У них очень давно не покупались ни новые вагоны, ни поезда, ни тем более — локомотивы», — отметил Криклий.

Он дал понять, что в ближайшее время правительство сменит управляющих государственной железнодорожной компанией.

15 ноября в эфире украинского телевидения заявил премьер-министр Алексей Гончарук заявил о «совершенно дикой» коррупции в компании, отметив, что в «Укрзализныце» воруют почти на всем и «конца и края этому не видно».Он отметил, что мало того, что «почти ежедневно горят локомотивы», так еще и отдельные чиновники отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее.

Украина в последнее время закупила лишь 30 тепловозов TE33A серии Evolution производства General Electric — 15 машин были поставлены в октябре 2018 г., остальные — в феврале 2019 года.