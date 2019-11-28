Томск, , 15:16 — REGNUM Учителям томских школ необходимо повысить зарплаты, заявила депутат областной думы Наталья Барышникова на очередном собрании парламента.

По её словам, если ситуация не изменится, то «в школах будут работать гастарбайтеры». Сейчас низкая зарплата отталкивает молодых педагогов от трудоустройства в школы.

«За основную свою деятельность учитель получает около 10−11 тысяч, плюс в пределах 1−1,5 тысячи — классное руководство, проверка тетрадей. А на 25 тысяч учителю нужно напеть, наплясать, конкурсы, квесты, викторины и так далее. Когда он должен это делать, когда нагрузка в среднем около 30 часов?» — приводит слова Барышниковой портал Vtomske.ru.

Парламентарий напомнила, что в июне текущего года томские учителя и воспитатели на пикете потребовали от администрации города увеличения окладов на 45%, согласно областному постановлению. Однако повышение ситуацию не изменило.

«При нагрузке в 25 часов в 2018 году на руки учитель получал в пределах 24−25 тысяч рублей. При нагрузке в 38 часов в этом году зарплата составляет 27−28 тысяч рублей», — подчеркнула депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму РФ внесли законопроект о минимальной зарплате врачей и учителей.