Ашхабад, , 15:11 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил мэрии города Ашхабад заключить с швейцарской компанией ITS Investment & Trading Services AG контракт на приобретение специализированного коммунального автотранспорта, запасных частей, мусорных баков и контейнеров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что в конце октября текущего года Бердымухамедов выразил недовольство качеством работы столичного муниципалитета и поручил мэру Ашхабада Шамухаммеду Дурдылыеву активнее заняться поддержанием порядка в городе.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году Туркмения приобрела в Швейцарии 43 грузовика MAN для нужд туркменских вооруженных сил, пять автобусов MAN и Toyota для спортивных команд, а также топливозаправщики и другую спецтехнику для столичного аэропорта.