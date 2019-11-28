Сеул, , 15:11 — REGNUM Южнокорейская компания Lotte Rental предоставит образовательному учреждению Лаоса технику в аренду. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители Lotte Rental совместно с ректором Lao-Korean College подписали бизнес-соглашение, в рамках которого южнокорейская компания предоставит студентам факультета информационных технологий ноутбуки, персональные компьютеры и мониторы.

Известно, что в прошлом году южнокорейская компания также предоставила учебному заведению 20 единиц техники.

Lao-Korean College — образовательное учреждение во Вьентьяне, основанное в 2012 году и поддерживаемое правительством двух стран.