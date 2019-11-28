Москва, , 15:03 — REGNUM Решение об отмене обязательной сертификации лекарств вполне здравое и своевременное, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя решение правительства РФ.

«Тот вариант сертификации, который предлагался, был явно недоработан, и создавал больше трудностей, нежели пользы, которую потенциально мог принести.

Мало того, что данная мера могла привести к удорожанию лекарственных препаратов, особенно недорогих, сама процедура существенно осложняла бы работу фармацевтам.

Теперь предполагается, что ввод в оборот лекарств будет осуществляться на основании выданного Росздравнадзором разрешения, если они будут соответствовать необходимым требованиям, установленным при государственной регистрации лекарства.

Что, по сути, практически заменяет обязательную сертификацию, выполняя те же функции, но не создает дополнительных проблем», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве РФ заявили об отмене обязательной сертификации лекарственных препаратов с 29 ноября 2019 года. Соответствующие изменения инициированы Минздравом РФ.

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